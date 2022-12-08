中原：持貨4年港島二手住宅　帳面平手及蝕讓比例54%

近年二手樓市屢現蝕讓個案。據中原最新數據資料，自今年6月至11月中期間，持貨四年或以下轉售的港島區二手住宅物業，帳面平手及蝕讓比例高達54%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，選取2022年6月1日至2022年11月15日已知上手成交價的二手私人住宅買賣合約登記統計，合共錄得8,510宗。其中，短年期持貨轉售，港島區的表現相對落後，帳面獲利比例及獲利幅度均較其餘兩區為低。

三區之中，持貨四年或以下轉售的帳面平手及蝕讓比例，港島區高達54%，九龍區及新界區分別錄45%及42%。

三區平均帳面獲利幅度降至一成

在2018年到2022年期間買入（持貨四年或以下）的轉售登記，港島區帳面獲利比例低於五成，錄46%。九龍區錄55%，新界區錄58%。三區的平均帳面獲利幅度降至約只有一成，港島及新界同樣錄10%，九龍錄11%。

近4年港島區一手貨獲利比例更低至35%

持貨四年或以下轉售，港島區一手買入的獲利比例（35%）及獲利幅度（6%），較二手買入的獲利比例（47%）及獲利幅度（11%）為低。

相反，九龍區一手買入的獲利比例（66%）及獲利幅度（12%），較二手買入的獲利比例（48%）及獲利幅度（10%）為高。至於新界區一手買入的獲利比例（55%）及獲利幅度（10%），與二手買入的獲利比例（59%）及獲利幅度（10%）相若。

不計及內部轉讓、交易成本或回贈優惠

中原又指，上述統計只包括2022年6月1日至2022年11月15日註冊的二手私人住宅，當中不包括內部轉讓。獲利率是根據帳面成交價和已知上手成交價計算所得的百分比，當中不包括任何交易成本或優惠（如稅項或回贈）。

過去27年90%帳面獲利 平均賺1.25倍

而在1995年7月到2022年期間買入的整體轉售登記，帳面獲利比例為90%，整體平均帳面獲利幅度為1.25倍。三區之中，新界區的獲利比例稍高，錄91%，港島及九龍錄89%。而獲利幅度則以港島區較高，錄1.42倍。九龍1.31倍，新界1.16倍。

整體方面，三區的二手買入帳面獲利比例、幅度，均高於一手買入個案。一手市場中，獲利比例最高是九龍87%，最低是港島只有79%。一手買入平均獲利幅度最高為港島區，錄1.16倍。二手市場中，獲利比例最高是新界區，錄92%。二手買入平均獲利幅度較高為港島及九龍，同樣錄1.45倍。