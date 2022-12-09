屯門黃金海岸地皮擴建兩層高零售物業　以作酒店附屬大廈

信和集團黃氏家族旗下公司，就屯門黃金海岸一幅佔地約5.5萬平方呎的住宅地皮，申請擴建為酒店的兩層高附屬商業大廈，以商店及服務行業及/或食肆用途，預計將於2025年中完工。

鄰近黃金海岸酒店、商場

上述申請地盤為屯門掃管笏屯門市地段第238號第A3分段（部分），位於黃金海岸酒店、黃金海岸商場及香港黃金海岸第一期三者的中間點，同時也鄰近蒙地卡羅別墅。該地盤面積約55,425平方呎，現時屬住宅（乙類）地帶，擬以地積比率約0.63倍興建一幢不多於主水平基準上14.7米、兩層高連一層地庫的附屬商業大廈，落成後總樓面約34,865平方呎。

上述方案申請人為Golden Organise Limited，為信和集團黃氏家族旗下公司。申請人指，香港黃金海岸酒店是根據 1998年地政處管制的契約修訂，當中的條件包括500間酒店房間的特定數目和最高商業樓面面積，以支持酒店的營運。

商業樓面上限未被充分利用

不過現時的酒店發展並未充分利用商業樓面面積上限，涉及約34,865平方呎。此外，香港黃金海岸酒店的持有人於1997年完成了契約修訂，為酒店營運爭取了額外的商業樓面面積。

申請人又指出，有鑒於在不久的將來會有穩定的訪港旅客數目，而酒店賓客房間數目維持不變，現有的商業設施將會繼續面臨供不應求的情況。因此，現在必須利用已批核的樓面面積提供商業設施，滿足酒店賓客需要。

另一地皮早年擬建3幢住宅 遭小業主強烈反對

值得留意，發展商早於1996年亦曾就黃金海岸另一幅地皮補地價4.3億元，擬興建黃金海岸三期涉及3幢高層住宅大廈，提供30萬平方呎。不過後來因二期業主不滿海景被遮擋而強烈反對，導致未能施工，直至2019年法庭判決無法定權力保障小業主能享受海景，裁定發展商的修改屋苑規劃，毋須得小業主同意。