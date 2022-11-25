灣仔秀華坊舊樓擬重建單幢樓　涉216伙　基座設5000呎藝術設施

港島區舊樓具重建潛力，有財團就灣仔區內舊樓，向城規會申請重建為一幢樓高28層的住宅大廈，提供216伙。

上述申請地點為灣仔秀華坊31至36號及聖佛蘭士街8至12號。項目地盤面積共約10,647平方呎，呈「L」形狀，鄰近嘉諾撒聖方濟各學校。項目重建完成後，住宅樓面約99,018平方呎，部分樓層每層設有9伙，至於項目非住用樓面涉約5,358平方呎。

申請人指，項目的1樓及2樓位置，將設立藝術設施，涉及樓面約4,888平方呎。項目的1樓將設有1間商店或咖啡館，而住宅部分則位於3樓的平台花園及防火層之上。

部分地盤曾申建115伙

申請人指出，是次透過整合7個較小地段，作綜合規劃及優化設計布局，改善城市景觀、區內環境、空氣流通及視覺滲透。該項目將會提供一條闊4.5米至9米的24小時開放公共通道，而聖佛蘭士街地盤會後移10米，建立一個小廣場，並設有公共落客處。

值得留意，上述部分地盤的秀華坊31至36號位置，在2020年9月曾向城規會申建放寬建築物高度限制，以5倍地積比率發展1幢15層高的分層住宅大樓，提供115伙。該宗申請於去年底獲城規會批准。