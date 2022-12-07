投資者三年前Full Pay買峻瀅收租　現沽貨帳蝕220萬｜多相

將軍澳及日出康城蝕讓不斷，其中，有投資者三年前「Full Pay」買入峻瀅單位收租，趁租客遷出及額外印花稅（SSD）鬆綁，即以718萬元沽出單位，帳面蝕約220萬元離場。

利嘉閣地產助理分區經理黃金欽表示，是次成交為峻瀅2座高層E室，實用面積約738平方呎，屬三房套間隔連士多房，外望內園景。據知，單位原用作投資收租，租客早前遷出後，業主亦有意減磅，惟因單位尚未過額外印花稅（SSD）三年禁售期，為免付「辣稅」，業主未有即時放盤。

↓↓峻瀅成交單位直撃↓↓

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7月份「進取價」1010萬放售

今年7月份，業主以約1,010萬元「進取價」放盤，其後逐步返回現實、下調叫價，至上月底減至785萬元終獲買家洽購。經雙方議價後單位以718萬元成交，呎價9,729元。換言之單位放盤逾五個月，累減292萬元或28%。

據悉，原業主於2019年5月以938萬元「Full Pay」買入單位，持貨至今近三年半，現轉手帳面蝕讓約220萬元，單位期內貶值約23.5%。不過，期內租金收入料可抵銷部分蝕幅。

參考峻瀅一伙2座低層E室、為上址對落近30層，面積一樣，今年初以900萬元易手，即事隔一年，高層比低層賣平182萬元。黃金欽補充，峻瀅11月共錄得6宗二手成交，目前約有135個放盤，入場費約650萬元起。