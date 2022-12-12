移民蝕讓｜居屋王富榮花園跌穿四球　呎價「7字頭」創六年新低

有「居屋王」之稱的旺角富榮花園新近錄得一宗罕見蝕讓個案。屋苑一伙兩房戶以未補地價370萬元賣出，呎價僅約7,645元，為屋苑自2017年以來造價首度跌穿400萬元水平，成交呎價亦創屋苑2016年6月後新低。



漢龍地產高級客戶經理黃子濤表示，上述單位為富榮花園2座低層J室，實用面積484平方呎，採兩房間隔，享開揚園景。業主因計劃移民，去年9月把單位推出放售，未補地價叫價650萬元，不過一直未獲承接。

直至今年11月累減至410萬元，隨後獲買家洽購，最終再多減40萬至以370萬元沽出單位，成交呎價約7,645元。一年間累減280萬元或43%。從相片可見，單位連有簡單裝修。

↓↓富榮花園成交單位相片↓↓

2015年買入價380萬 料業主實蝕26萬

至於原業主於2015年2月份以380萬元買入上述單位自用，是次易手帳面貶值約10萬元，蝕幅約2.6%。若連同買入時的稅款，以及買賣兩次的佣金支出，料實蝕約26萬元。

參考同類單位成交，如屋苑7座中層F室，實用面積同為484平方呎，今年11月以未補地價438萬元沽出，呎價約9,050元；另屋苑13座中層J室，面積相同，10月份以未補地價480萬元沽出，呎價9,917元。上述新成交雖屬低層，惟呎價大幅低逾15%。

事實上，此類面積484平方呎的兩房單位，於樓市高峰期2018年時造價曾一度達670萬元（未補價），呎價達13,843元，現較高位大幅回落45%。

富榮花園位於旺角，向來有「居屋王」之稱，設有18座，提供3,908伙。屋苑在2018年錄得全港首宗逾千萬的成交。