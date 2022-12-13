帝景園十三按盤5800萬低價沽　去年劉鳴煒率先散貨　每呎賣貴兩成

中半山傳統豪宅區錄多按盤成交個案。區內豪宅屋苑帝景園一伙「十三按」高層單位以5,800萬元沽出，成交呎價約3.83萬元。值得留意，去年富商「大劉」劉鑾雄兒子劉鳴煒，曾兩度以呎價約4.7萬元沽出同屋苑單位，反映最新呎價已回落約兩成。



上述錄得的帝景園多按盤成交個案，單位為5座高層A室，實用面積1,513平方呎、採三房兩套間隔，成交價5,800萬元、呎價38,334元。原業主早於1991年以638.6萬元一手購入上述單位，即持貨31年帳面升值5,161.4萬元或超過8倍。

業主早年低價買入 帳面大幅升值8倍

資料顯示，該物業有多達13次抵押按揭貸款紀錄，其中有4次為三按，3次為四按，而五按則有1次，貸款方涉及大型銀行及財務公司。據區內代理透露，上述帝景園多按盤成交價較市價低超過一成，屬於「筍價」個案，又指原業主於早年買入單位，因此不介乎低價沽貨。

據網上銀行估價資料，上述單位滙豐銀行估價為6,335萬元，而中銀則為6,399萬元，反映成交價較估價低約8.4%至9.4%。

劉鳴煒去年兩度沽帝景園 套現1.58億

參考近年同屋苑成交個案，去年富商「大劉」劉鑾雄兒子劉鳴煒，也曾兩度沽出帝景園的單位，成交呎價均高達約4.7萬元。其中在去年9月率先以7,300萬元沽出帝景園5座高層B室，實用面積1,530平方呎，呎價高達47,712元；及後在同年12月又以8,500萬元賣出同屋苑1座中層B室，實用面積1,794平方呎，呎價約47,380元。