今年全港27新盤開售　按年跌三成　5市區盤銷售率僅1%至7%

受疫情及持續加息影響下，發展商推盤步伐受阻，今年新盤推盤及成交量均告下跌。據中原數字顯示，今年全港只有27個全新盤開售，涉及約12,030伙，按年大跌約三成，當中約6,817伙售出，銷售率約56.7%。



而截至12月13日止，2022年全港一手市場只錄約9,000宗成交，預計本月餘下時間亦不會有全新樓盤推出，發展商提早收爐，以銷售貨尾為主，全年一手成交量勢跌破一萬宗水平，與去年逾17,200宗比較大跌逾四成，且創2013年實施一手新例後、逾八年新低。



今年全年港島區未見有價單形式推售的新盤。（余俊亮攝）

整體新盤銷售率不足六成

代理數字顯示，2022年全年有約27個全新盤開售，涉及單位約12,030伙，較2021年約40個新盤推出、涉逾1.7萬伙比較，推盤量大跌逾三成。而其中5個新盤的銷售率更不足一成，低見約1%至7%，全為市區項目。

至於港島區更是史無前例「零推盤」，即未有以價單方式開售的新盤，反而2021年港島則有10個新盤以價單推售。有意見認為，港島區一手供應向來少，發展商「求量不求價」，正靜待港通關後才善價而沽。

據中原地產研究數據，截至12月9日止，2022年港島區只錄得321宗一手私樓買賣登記，按年下跌逾八成，打破對上2008年錄得的498宗最低紀錄，創1996年有紀錄以來新低。

今年首5個銷售率最高的新盤，全屬新界區的細價樓。

全年一手交投量料不足1萬宗

截至本月13日止，全港一手市場只錄得約9,000宗成交，預計本月餘下時間都不會有全新樓盤推出，發展商提早收爐，以銷售貨尾為主。預計全年一手成交量勢跌破一萬宗水平，與去年逾17,200宗比較，大跌逾四成，創2013年實施一手新例後、逾八年新低。

此外，今年首5個銷售率最高的新盤，全屬新界區的細價樓，包括元朗柏瓏 I、屯門NOVO LAND第1A及1B期、大埔白石角SILICON HILL第1期，及粉嶺One Innovale Archway，合共提供3,518伙，至今累售約3,412伙，銷售率91%至99%不等。

屯門NOVO LAND年內沽1545伙 為今年之冠

今年最高銷售新盤為新地（0016）旗下屯門NOVO LAND，該盤1A期今年7月推出首批165伙，折實平均呎價13,188元，一連7日收票，截收逾1.9萬票，成為今年「新盤票王」。連同1B期，兩期共提供1,624伙，至今累售約1,545伙，銷售率高達95%，套現約95億元，

至於由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏系列則成為今年新盤「吸金王」，兩期共提供1,520伙，至今累售約九成，套現約125億元。

代理：若通關 農曆新年前樓市或現「小陽春」

中原地產住宅部總裁陳永傑認為，隨着香港經濟及社會活動逐漸復常，內地陸續放寬通關等措施，加上美國加息步伐放緩，12月樓市氣氛已明顯改善，二手劈價盤已被消化。

對於中港有望即將通關，他相信，只要通關，農曆新年前樓市很大機會出現「小陽春」，發展商將會全力出擊推盤，明年一手成交量或會回升近八成至約1.6萬宗，首季樓價亦可望見底反彈。