凱施餅店元朗大馬路四層高商舖　遭財仔沒收推出招標　市值1億

在港有四十多年歷史的老牌店舖凱施餅店，近一年曾被入稟追租、捲入拖糧及拖欠強積金供款風波，旗下舖位亦曾被傳低價賣出。據悉，原由該餅店持有的元朗大馬路全幢舊樓商舖，被財仔沒收委託代理招標放售，物業市值約1億元。

高力表示，受承按人命，公開招標出售新界青山公路62號–元朗段全幢物業，截標日期為2023年1月16日中午。是次出售項目為一幢4層高之交吉物業，總實用面積約3,544平方呎，每層實用面積約886平方呎；物業外牆更設有矚目大型廣告牌，將來新業主可作自用或出租廣告版，從而增加收入。

近兩年七度抵押貸款借財仔

資料顯示，該全幢商舖現由金誠創富有限公司持有，公司董事為凱施餅店老闆蕭偉堅。據悉，蕭偉堅於2014年透過「買殼」以1.4億元購入該物業。直至目前為止，該物業已至少10次被抵押貸款。

而近兩年該物業更頻密地被抵押，向財務機構貸款，如在去年4月至今年9月份，至少七度貸款，其中去年4月份的貸款金額高達1,600萬元，而今年9月份貸款則達1,500萬元。

鄰近百年老店恆香餅店

高力香港資本市場及投資服務部高級副董事吳嘉輝表示，該物業為於元朗市中心「大馬路」地段，沿路商店大多為零售商舖、銀行、食肆等等，商業民生配套充足，人流極為暢旺。同時，該地段屬整個元朗最繁華部份，物業正對輕鐵大棠路站，毗鄰著名百年老店 - 恆香餅店；前往港鐵元朗站/形點商場 (YOHO MALL) 亦只需數分鐘步程。

此外，他又指出，區內更有多項交通工具穿梭港九各地、香港國際機場或多個口岸 （如落馬洲、皇崗、深圳灣等），交通十分方便。