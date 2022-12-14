利嘉閣今年生意額跌四成　將縮分行數目　料明年樓價升5％至8%

近一年受疫情及加息影響，樓市走勢呈向下。不過，利嘉閣地產總裁廖偉強今（14日）預計，在預期股市反彈，內地開始放寬防疫措施等因素下，料明年中小型住宅樓價回升5％至8%。至於豪宅價格在通關效應下亦獲看好，料樓價將有5%上升空間。



廖偉強解釋，看好明年樓市回升，主要由於預計股市將會見底出現大反彈，推動樓價回穩，而加息幅度漸漸放緩，加上內地開始放寬防疫措施，預期短期通關機會大增。廖偉強又認為，政府短期不會就樓市「撤辣」，目前大部份承造八成或以下按揭的業主仍未成負資產，2018年入市的買家帳面輸約4%至5%，未到負資產階段。

利嘉閣地產總裁廖偉強（左），利嘉閣地產董事陳大偉（右）

至於明年樓市狀況，他估計，2023年整體一、二手私樓合計登記量料由今年約4.04萬宗，大增36%至約5.5萬宗，重返之前較正常的水平；當中，估計一手私樓買賣料達1.5萬宗，較2022年的約9,900宗大增約52%；而二手私樓成交量亦會較今年的3.05萬宗，大升31%至4萬宗水平。整體私樓成交金額方面，預期2023年一、二手私宅成交總值或可較今年增37%至5,250億元。

廖偉強：流失兩成人手 要求減租一半

集團部署方面，廖偉強透露，今年利嘉閣有逾兩成人手流失，分行數目亦有數間減少，生意額則減少約四成。隨着市況有望回穩，他期望來年可有條件增聘約300人。由於，目前代理行業經營模式轉為網上推廣，加上實體舖的租金導致經營成本上升，地舖吸引力減少。 故為了優化及減少成本支出，將會嘗試要求業主減租一半，否則將會選擇撤租。

全年中小型住宅樓價跌幅16%

回顧2022年一、二手買賣，利嘉閣地產董事陳大偉預計，全年中小型住宅樓價錄約16%的跌幅；豪宅物業樓價則預測全年跌約8.5%。

今年整體私樓表現全年登記量錄得約4.04萬宗，較2021年急挫41%，創1996年有紀錄以來的歷史新低；物業成交總值方面，預測全年將大減46%，至約3,826.30億元，由2021年逾七千億的歷史高位，挫至九年來的新低。

當中， 一手私樓市場料全年相關量值最終達約9,930宗及約1,110億元，將較去年分別挫43%及53%，較2008年金融海嘯時表現更差。二手市場方面，他預期全年登記量錄約3.05萬宗，較2021年的5.16萬宗大瀉約41%，創1996年有紀錄以來新低，成交總值料達2,716.3億元，將按年大跌約43%，料創近六年以來新低。