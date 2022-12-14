紅磡單幢樓入伙至今未住過、業主嫌麻煩唔出租　3年勁蝕百萬

市區納米單位再錄大幅蝕讓！紅磡單幢盤啟岸一伙極高層一房戶，新近以508萬元沽出，較三年前買入價帳面勁蝕逾百萬元。據悉，單位由一名炒家持有，去年8月份屋苑入伙後單位一直丟空，未有自住或出租，單位內部如同一手交樓狀況。

貶值17.5% 屋苑蝕幅最大個案

中原高級分行經理葉文浩表示，上述單位為啟岸極高層B1室，實用面積268平方呎，採一房間隔，開放式廚房，座向南方。業主三個月前推出單位放盤，最初開價548萬元，議價後減至508萬元易手，成交呎價18,955元。

紅磡單幢盤啟岸，於2021年8月入伙。（資料圖片）

資料顯示，上址原業主於2019年3月以約615.6萬元一手買入單位，現成交帳面蝕約107.6萬元離場，蝕幅約17.5%，暫為項目蝕幅最大個案。若計及買入時的稅款約19.55萬元，以及賣出時的佣金約5.08萬元，實蝕金額約132萬元。

純粹炒賣 直接丟空單位

有代理指，啟岸早於去年8月份已入伙，不過上述單位一直未有人入住，同時未聞放租，預計業主早前買入單位僅作「炒賣」，且嫌出租物業太麻煩，故過去一年多一直處於丟空狀態。不過近兩年樓價回落，單位在三個月前開始以「蝕讓價」放售，最終易手帳面貶值超過一球離場。

紅磡啟岸現時約有75個放盤，開放式單位入場價由420萬元起，一房則由528萬元起。