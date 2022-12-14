韓國業主賣樓回國　620萬沽東環兩房　7年明賺實蝕逾10萬｜多圖

二手市場疲弱，東涌東環一名韓國籍業主賣樓回國，放盤逾三個月，以620萬元沽出兩房。該名韓籍業主持貨7年多，是次易手帳面僅獲利12.7萬元。惟如計及稅款及佣金等使費，料明賺實蝕約12.2萬元。

美聯物業高級分區營業經理李錦榮表示，是次成交為東環2B座中低層03室，實用面積479平方呎，屬兩房間隔。原業主為韓國人，今賣樓套現回國。於今年9月放盤，原開價720萬元，放盤數月後因應市況下調叫價。單位在上月減至640萬元後即獲洽購，最後經雙方議價後，微減20萬元，以620萬元沽出單位，呎價約12,944元。

↓↓東涌東環成交單位直撃↓↓

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商務客把握樓價低位入

新買家為商務客，因鍾情屋苑鄰近機場，方便經常返往外地，趁落實放寬防疫措施或有望通關前，把握樓價低位入市。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為684萬元，而恒生估價則為593萬元。即最新成交價較估價低4.5%至9.3%。

據悉，原業主於2015年以607.3萬元買入，持貨7年多，是次轉手帳面獲利12.7萬元，單位期内物業升值2.1%。 如計及當時入市繳稅約18.7萬元，及賣出的佣金共約6.2萬元，料明賺實蝕約12.2萬元。