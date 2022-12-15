蘇富比進駐中環置地遮打　開設兩層高旗艦藝廊　2024年開幕

再有國際知名拍賣行落戶中環。中環大地主置地公司宣布，國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）將於中環置地遮打（LANDMARK CHATER ）開設佔地近2.4萬平方呎的旗艦藝廊，用作拍賣場和高端展覽用途。蘇富比將成為全港首家於零售商場内開設展覽空間的拍賣行。



置地指，是次合作為長期租約，租約將於2023年第四季生效，預期旗艦藝廊將於2024年開幕。該旗艦藝廊將作多用途，包括拍賣、私人洽購、Buy Now（即時收藏平台）及餐飲等。落成後，香港的新址將媲美蘇富比在紐約及倫敦的展覽空間。

佔地2.4萬呎 用作拍賣、高端展覽

事實上，過去拍賣行多落戶商廈樓面，是次蘇富比將成為全港首家把展覽空間開設在零售商場物業內的拍賣行。該旗艦藝廊樓高兩層，內部空間相連。蘇富比將成為置地遮打最主要的租戶之一，其全新大廈幕牆正在設計中。

置地黃友忠：鞏固置地中環物業組合

置地公司行政總裁黃友忠表示，歡迎蘇富比加入置地公司物業組合，公司會與蘇富比合作打造面向公眾的拍賣及展覽空間，進一步完善物業組合的零售和生活體驗。他又指，多年來置地一直致力推廣文化藝術，蘇富比此次進駐置地遮打，將進一步鞏固置地中環物業組合作為時尚高端生活地標的領導地位。

置地遮打於2002年重建，與置地廣塲中庭、置地歷山和置地太子相互連接。（置地網頁圖片）

蘇富比洛嘉熙：國際級藝術展陸續回歸香港

蘇富比亞洲區董事總經理洛嘉熙（Nathan Drahi）表示，蘇富比落戶中環置地遮打，全新空間將展示包羅萬象的生活方式，與蘇富比近三百年的悠久文化和傳統呼應。

洛嘉熙又指，香港作為亞洲區內的重要市場，近年見證包括香港故宮文化博物館和M+在內的世界級博物館及藝廊紛紛落成，國際級藝術展會亦陸續回歸，為本港藝術發展開啓新一頁。蘇富比進駐新址，將有助引領香港藝術及文化界前沿，促進在區內的業務發展。

佳士得去年落實租用The Henderson 4層

參考另一藝術品及奢侈品拍賣行佳士得亦落戶本港中區，去年7月份宣布租用恒地（0012）旗下中環美利道The Henderson四層樓面、涉及5萬平方呎，將常設拍賣場及藝廊，該拍賣行亦將於2024年將其亞太區總部遷往The Henderson。