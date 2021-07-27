恒地The Henderson錄首宗租賃　拍賣行佳士得承租5萬呎樓面

恒基兆業地產（0012）旗下中環美利道地標商業項目，早前命名為The Henderson，藝術品及奢侈品拍賣行佳士得今日（27日）公布，將於2024年將其亞太區總部遷往The Henderson，租用四層、涉及5萬平方呎樓面，並會常設拍賣場及藝廊。

恒基兆業地產集團主席李家誠指，很高興佳士得成為The Henderson首個主要租戶。雖然項目預期在兩年後才落成，但已獲佳士得的十足信任，成為合作伙伴。他又指，是次合作，可說是對香港的前景與長遠發展投下信心的一票，凸顯香港作為國際金融商貿樞紐，與內地的金融與經貿關係愈趨緊密的策略性地位。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，此舉措將協同其在北京、上海及亞洲其他主要城市現有的藝術空間，使佳士得能夠進一步回應及推動亞洲客戶近年不斷創出新高的全球化收藏需求。龐智鋒續指，亞洲收藏家對佳士得全球拍賣貢獻卓著，今年上半年佔比達到破紀錄的39%（逾10億美元），香港今年春拍亦創下35億港元（4.58億美元）成交總額，為2013年後的新高。

是次進駐The Henderson，為佳士得首個在港常設的拍賣中心和藝廊，全年營運，毋須受制於現時每年只可舉辦兩季拍賣活動的模式。龐智鋒指，The Henderson的設計切合國際拍賣業務的需要，適合展示大型藝術品，也適合舉辦拍賣、私洽策劃，以至舉辦藝術教育活動。

The Henderson由扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，以「洋紫荊含苞待放的形態」作為設計靈感，料於2023年落成。