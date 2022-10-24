姊妹購2200萬豪宅冀一家七口同住　惟「先住後付」供樓負擔勢急增

有些人渴望搬離原生家庭，追求獨立生活空間，也有些人傾向購入逾千呎大宅、甚至複式戶，讓整個大家庭同住，相互照應。80後王氏姊妹今年合資購入沙田嶺畢架．金峰一個三房雙套房單位，樓價約2,200萬元，為的是與父母及海外回流返港的舅父舅母同住，建立一家七口的安樂窩。不過姊妹二人選用「先住後付」計劃，往後供樓的利率及開支料將會急增。



從事文職的王氏姊妹，月入合共「6位數」，是次入市並選擇購買銀碼較大的三房套房單位，原來是為了一家七口可以住得舒適。王小姐指，除了讓自己及父母有更大的生活空間外，亦考慮到長居海外的舅父舅母即將回流返港，很想讓他們有一個舒適的居所，故面積逾1,300平方呎的三房雙套房單位才足夠一家七口居住。

王小姐指，她們自小與舅父舅母關係親密，雖然他們已定居美國約三十年，但一直有返港「落葉歸根」的念頭。隨兩老年紀漸長，舅父更患上痛症，想接受中醫針灸治療，而香港中醫發展較成熟，兩老遂決定回港定居。適逢王氏一家有意換樓，姊妹二人便決定一盡孝心，購入大單位讓兩個家庭可以同一屋簷下。

舅父舅母擬回流香港「落葉歸根」

是次入市，王氏姊妹選擇了發展商提供的「730天優先入住優惠」，即是坊間俗稱的「先住後付」計劃，先繳付首期及佔用許可費約12%便可以入住兩年，餘下樓價款項可在兩年後付清。王小姐透露，單位樓價約2,200萬元，連同稅務及雜費等，姊妹二人暫已支付約330萬元、即每人負責約165萬元。

假設姊妹採用發展商旗下財務公司提供的一按貸款，承造約八成按揭，貸款額約1,600萬元，首兩年的供款年利率為P-2.5%、即 2.75厘，第三年改為P-1%、即4.25厘，第四年起改為P+1%，即為6.35厘，息口驟增。以混合供款三十年計，稍後每月供款需逾6.3萬元，可謂「先甜後苦」。若然轉至傳統銀行承造按揭則或需補上差價。

王小姐表示，已預料到日後供樓負擔會頗沉重，亦不排除日後要出售舊居套現。（歐嘉樂攝）

打算出租舊屋 幫補供樓開支

王小姐表示，已預料日後供樓負擔會頗沉重，但暫時未有打算出售舊居，反而她們正計劃翻新舊居及出租，期望租金收入可補貼日後供樓的費用開支，以減輕負擔。不過她亦指，待兩年期屆滿後若然未能通過壓測，可能也要出售舊居套現，以降低貸款金額，確保能成功上會。

王小姐亦透露，舅父舅母曾表示日後若能重新適應香港生活，或會留港長住，故是次入市買樓亦打算「夾一份」（樓價），但未知金額。

要一下子拿出數百萬元入市，談何容易，被問到王小姐的儲蓄及投資方法，王小姐笑言「年紀大自然儲得到。」她表示其儲蓄習慣很簡單，便是扣除日常必要開支後，留起一部份薪金作為儲蓄，持之而恆便會儲到首期。她亦透露，數年前經濟暢旺之時，她曾於股票市場「撈了一筆」，她認為投資有助開源，但幫助置業的作用不算大大。