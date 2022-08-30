曾為置業設死線　節儉女十年儲70萬首期上車　收樓存落差

從事牙科護理行業的林小姐，自小擁有一個置業夢，並為自己訂立25歲上車的人生目標，故她從中學時期已開始兼職打工，「死慳死抵」，終用上十年間、在30多歲時儲下約70萬元資金作為首期「彈藥」。兩年前她「膽粗粗」靠睇樓書便拍板買入一個樓價逾500多萬元的樓花單位，當上業主。惟收樓當日卻與她的預期出現落差。



讀書時期已訂立25歲置業目標

林小姐透露，她自小家中經濟環境比較差，她與外婆及外公同住，外婆從小向她灌輸「節儉、做人處事要腳踏實地、有計劃才能成功」的思想，潛移默化下，她亦慢慢培養出節儉的個性。她更分享道，從中學時期開始已為自己訂立目標，計劃在25歲時買樓置業。

在18歲時，機緣巧合下林小姐在一間牙科診所做兼職，慢慢發掘到自己的興趣，透過不斷進修，最終把興趣轉化為職業，投身牙科護理行業。

林小姐指自己過去十年抱著「應使則使」的態度，更試過「行一個鐘返工」。（盧翊銘攝）

林小姐表示，雖然自己亦有投資股票及基金，但所賺得的利潤大多用於補貼日常生活開支，金額對上車的幫助其實不大。她又指，過去十年間自己抱著「應使則使」的態度，慢慢儲下70萬元，作為首期「彈藥」，「公司同屋企（舊居）距離近，平日都選擇行一個鐘返工 」、「食飯就係自己煮，或者食杯麵就算。」

幫人供樓不如自己做業主 睇樓書即入市

林小姐坦言，要在香港生活得安穩一點，就必須要懂得投資，她所指的投資是「買磚頭」，一方面作為安身之所，另一方面待日後若樓價上升，亦算是一項長線投資。她又認為租樓支出與供樓開支差不多，「與其幫人供樓，不如自己做業主」。

已入「3字頭」的林小姐因為上車心切，兩年前僅僅参考了長沙灣睿峰的售樓說明書資料，便決定買入一伙價值562萬元的開放式單位，實用面積244平方呎，首期約佔樓價一成半，月供近兩萬元。

苦苦等候兩年，直到收樓當日，林小姐發現單位的面積比想像中細，擺放傢俬有一定難度 。加上她與男友有結婚及生兒育女的打算，所以日後也打算再換樓，「呢個（開放式單位）都係一個踏腳石嚟。」

暫無移民打算 但抱觀望態度

近年不少港人選擇移民，林小姐指自己暫未有此打算，但會抱觀望態度。她解釋指，因為家人仍然在港生活，除非日後有家人離世，不然仍會選擇在港居住。不過，她亦透露自己的男友擁有加拿大國藉，假如日後香港的環境變得更複雜，也不排除會跟隨男朋友移民。「如果實在好差嘅話，咁都叫做有個後備，因為男朋友屋企都有加拿大國藉，變咗有好多嘢都方便好多。」

長沙灣東京街睿峰早前鬧出按揭風波，買家之一的林小姐未有受影響。（盧翊銘攝）

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