長實年內兩奪市建局項目　吳佳慶：落成後料受年青上班族歡迎

長實（1113）最新以11.61億元投得市建局西營盤皇后大道西／賢居里項目，每呎樓面地價約9,554元，低於市場估值下限，亦是近年少有的低價。長實執行董事吳佳慶回覆表示，對今次中標市區重建局項目感到欣悅，又指項目是罕見的港島中西區優質地皮，加上附近的型格小店及潮流餐飲食肆林立，港鐵站信步可達，預料落成後項目將受年青上班族及專業人士歡迎。

上述項目位於皇后大道西129至151號，範圍包括多幢唐樓、五人足球場、垃圾收集站及公廁。地盤面積16,864平方呎，總樓面面積約121,525平方呎，住宅部分佔104,303平方呎，預計可提供約189伙，預計落成日期為2028年至2029年。

年內連奪三幅地、涉額逾百億

是次為長實今年內第二度投得市建局項目，3月份長實已投得市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目，成交價為59.96億元，每呎樓面地價約11,382元。此外，集團10月份又以46.01億元投得屯門大欖限呎住宅地，每呎樓面地價約3,522元。合計三幅地皮，長實今年合共斥資117.58億元投得地皮。