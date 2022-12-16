荃灣萬景峯業主突「腳軟」　勁劈逾一球　獲買家不議價1298萬接貨

二手市場持續弱勢，業主議價空間擴大。荃灣萬景峯有業主早前以1,418萬元企硬放盤，惟見市況轉差日前突然「腳軟」，突劈102萬至1,298萬元，及後更獲3組買家爭購，最終在其中一組買家不議價下接貨。原業主持貨3年多，是次帳面蝕讓58萬元離場。



中原地產高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，是次成交為萬景峯3座低層D室，實用面積742平方呎，屬四房套隔間，享內園景致，附新淨裝修。原業主在今年10月以1,418萬元叫價放盤，初時叫價甚硬淨，但因見市況轉差，終於面對現實減價。

單位11月微減18萬至1,400萬元，直至日前突劈價102萬至1,298萬元沽出，呎價17,493元。換言之，單位放盤兩個半月，累劈120萬元易手。

荃灣萬景峯四房套1298萬元沽出，業主持貨3年多，帳面蝕讓58萬元離場。（楊婉婷攝）

買家不議價1298萬接貨

陳麗嫦續指，上述屋苑四房向來少放盤，加上同類單位造價要1,400萬元以上。因此，上述單位減價立即獲3組買家爭購，終由其中一組買家在不議價的情況下買入單位。

據悉，原業主在2019年以1,356萬元買入單位，持貨3年多，是次轉手帳面蝕讓58萬元，單位期內貶值4.3%。如計及當時入市繳稅約50.8萬元，及買入賣出的佣金共約26.5萬元，料實蝕逾135萬元。