太古城三房事故單位820萬沽　呎價僅1.1萬　貼近天水圍價

藍籌屋苑再錄低價成交。市場消息透露，太古城一個低層事故單位新近以820萬元沽出，低銀行估價約30%，成交呎價不足約1.2萬元，貼近天水圍嘉湖山莊呎價水平。

代理消息指，上述單位為太古城星輝台衛星閣低層戶，實用面積701平方呎，三房間隔，新近以820萬元沽出，成交呎價僅約11,698元。代理指，撇除凶宅因素，上述單位正常市值約1,100萬至1,150萬元。目前同一座較低層的同類戶型，正以約1,150萬元放盤。

他又指出，是次易手單位早於2010年發生長者高處墮樓事故，及後單位一直由家人自住。至於銀行仍有就上述事故單位提供網上估價，估價介乎約1,171萬至1,181萬元，反映成交價較估價低約30%。

4月同類事故單位 呎售逼近1萬

事實上，上述衛星閣事故單位成交呎價僅約1.17萬元，貼近天水圍藍籌嘉湖山莊近期的成交水平，上月嘉湖山莊賞湖居6座高層A室，實用面積636平方呎，三房間隔，以約729萬元易手，呎價約11,462元。

翻查資料，今年4月份太古城亦錄得事故單位成交，當時太古城翠榕閣極低層單位，實用面積897平方呎，以低市價三成的980萬元賣出，成交呎價10,925元。