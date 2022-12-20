新加坡基金3個月300億掃港物業　分析：當地樓價太貴、來港執平貨

近年香港整體物業市場出現下滑趨勢，大額投資物業價格回落吸引外資基金湧港「執平貨」。自9月底起，過去三個月本港有至少4宗逾10億元的大額物業買賣，由新加坡基金買入，涉及總成交金額高達逾304億元。有資深代理認為，新加坡當地物業市場近年累積大量升幅；相反香港房地產市場近月持續滑落，因而來港「執平貨」，加大香港投資物業組合。



翻查近三個月的大額成交個案，最矚目為長實集團（1113）在9月底以207.66億元出售半山波老道21號21 BORRETT ROAD餘下單位，涉152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位。承接新買家為新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.）。

新世界沽長沙灣商廈一半權益

而同樣在9月底，市場亦有兩項目大額物業由新加坡基金買入，如新世界發展（0017）以30.788億元沽出長沙灣永康街商廈一半權益，新買家為新加坡基金Ares SSG Capital Management。新世界將與新買家成立合營公司，各自持股49%及51%。另一宗則為太古持有的青衣清甜街8至12號全幢工廈，最新獲新加坡基金普洛斯（GLP）以逾10億元購入。

至於最近期、金額第二大為九龍灣高銀金融國際中心，在11月底正式以56億元易手予太盟投資（PAG）及新加坡淡馬錫旗下豐樹產業的合組財團。該幢商廈原由潘蘇通旗下高銀金融（0530）持有作總部，惟近兩年潘蘇通陷入財困，高銀金融國際中心一直處於「被放售」的狀態。

對於近年新加坡基金頻頻在港掃貨，世邦魏理仕香港資本市場家族及私募投資辦公室資深董事鮑珏鍵認為，主要原因是新加坡當地的物業市場，近年已經累積大量升幅，情況如同2017年至2018年蓬勃的香港物業市場；相反香港房地產市場近月持續滑落，物業價格已由高位回落，普遍投資物業變得吸引，因而加大投資在港物業組合。

新加坡物業市場處於高位 基金尋找海外投資機會

不過他認為，始於市場進入加息周期，除非個別香港物業減價至相當低的水平，否則新加坡基金也未必再在短時間大手入市。

資料顯示，雖然全球進入加息潮，但新加坡當地樓價，在今年第三季錄得按年升幅約13.2%，9月份的租金升幅更達到31%。由於樓價大升令新加坡人生活成本大增，不少人認為當地樓市出現泡沫，要求當局出手應對。