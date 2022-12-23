投資者923萬沽蔚藍灣畔　高估價7％　惟帳面仍蝕近50萬｜多相

二手市場疲弱，即使將藍隧道及跨灣大橋通車，有投資者仍選擇蝕沽將軍澳物業。所指的為蔚藍灣畔三房戶，業主為減磅套現， 劈逾「兩球」至以923.5萬元沽出單位，四年帳面蝕近50萬元。



業主擬減磅 今年中以1130萬放盤

利嘉閣地產助理分區經理黃金欽表示，是次成交為將軍澳蔚藍灣畔1座中層F室，實用面積652平方呎，屬三房間隔，外望開揚景。單位原作投資收租用，業主趁租客搬離單位，又有意減磅套現，故在今年7月份以1,130萬元放盤。

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累劈逾「兩球」仍高銀行估值7%

放盤五個多月，單位近日獲換樓客以923.5萬元買入作為自住，成交呎價14,164元，即累劈206.5萬或18%。據中銀網上銀行估價，上述單位的估價為860萬元，而恒生估價則為864萬元，新成交價較估價高約7%。

從相片可見，單位內櫳尚算簇新，露台可望開揚市景。

據悉，上址原業主2018年以約970萬元買入單位，並在2019年以約2.2萬元租出，持貨近四年，是次轉手帳面蝕讓46.5萬元，單位期內貶值4.8%。不過單位曾作收租，料租金收入可完成抵銷部分蝕幅。