屯門近菁田邨、寶田邨地建4幢公屋　涉2495伙　地積比率放寬30%

房委會最新向城規會就屯門近菁田邨和寶田邨的兩幅用地，申請興建共4幢公營房屋，並計劃將地積比率由5倍，放寬30%至6.5倍。放寬地積比率後，兩幅地皮將額外增加約800伙，合共提供2,495個公屋單位，最快將於2028年至2029年落成。

上述申請位置涉及兩幅地皮，包括屯門第54區4A（南）號及5號地盤。其中屯門第54區4A（南）號鄰近菁田邨，佔地9.58萬平方呎，落成後總樓面約66.1萬平方呎，住宅樓面佔約62.27萬平方呎，提供1,475伙，涉及兩幢樓高41至47層、主水平基準上不多於155米的分層住宅。

兩項目樓高145米至155米

而屯門5號地盤鄰近寶田邨，地盤佔地約8.07萬平方呎，落成後總樓面約55.7萬平方呎，住宅樓面佔約52.47萬平方呎，提供1,020伙，涉及兩幢樓高35至41層、主水平基準上不多於145米的分層住宅。

配合提升公屋用地發展密度政策

申請人指出，因應公營房屋用地短缺，政府一直採取多管齊下的措施以增加公營房屋土地供應，包括在技術可行的情況下優化個別公營房屋地盤的發展潛力。

又指為配合政府「提升公營房屋用地的發展密度」政策，在技術可行的情況下可適度提高在新市鎮的最高住用地積比率最多三成，及放寬建築物高度限制，以更有效運用珍貴的土地資源。而最新方案在放寬地積比率後，兩個地盤分別增加475伙及320伙。