牛池灣村、竹園村重建4200伙公屋　規劃署拒接反對意見

政府展開大規模市區寮屋村重建計劃。規劃署在6月份向城規會提出建議，把黃大仙竹園聯合村及牛池灣村兩個市區寮屋村改劃住宅用途，擬重建為公營房屋，涉及6幢公營房屋，合共提供約4,200伙，最快2029/2030年度入伙。不過規劃署最新文件，該署拒絕接納早前接獲的反對申述，城規會將於周五考慮相關申述及意見。

最新文件顯示，兩個重建公屋計劃在為期兩個月的展示期內，分別收到8份申述，其中反對牛池灣村重建2,700伙的申述人包括東九龍地產發展有限公司。該公司建議採用優化方案提高牛池灣村用地的發展密度，提出透過把重建地點中的兩幅「休憩用地」及鄰近一幅「政府、機構或社區」用地納入「住宅（甲類）1」用途，及增加現有樓宇的高度限制的方式，額外增建500伙私人房屋。不過規規劃指做法不可接受，因有關公眾休憩用地等並非擬作住宅發展項目的一部分。

建議納入公眾用地額外增500伙私樓遭拒

此外，部分申述人指，牛池灣村重建公屋計劃的發展密集擠迫，密度過高，而且休憩用地不足，影響該區的城市設計。不過規劃署指，政府一直採取多管齊下的方式增加房屋土地供應，以應付市民對房屋的殷切需求，包括收回位於市區寮屋區的私人土地，以加快發展和在這些土地重建新社區。

至於黃大仙竹園聯合村重建3幢公屋、提供1,500伙的計劃，規劃署同樣拒絕接納有關反對申述。

↓↓牛池灣村重建後模擬圖↓↓

牛池灣村重建後提供2700伙

政府在2019年《施政報告》提出重建茶果嶺村、竹園聯合村及牛池灣村三條市區寮屋村。鄰近港鐵彩虹站、斧山道運動場的牛池灣村，部分位置將會清拆，並重建作公營房屋，涉約1.68公頃，擬興建3幢35至37層高的住宅大廈，提供2,700伙，可容納人口7,290名。住宅樓面約135.6萬平方呎，而非住宅樓面約26.9萬平方呎。項目同時提供社區會堂、幼稚園、長者日間照顧中心等設施，預計最快在2031年分階段入伙。

竹園聯合村重建後涉1500伙

至於黃大仙竹園聯合村，位於黃大仙廟旁邊，地盤佔地1公頃，住宅可建樓面約80.73萬平方呎，擬建3幢樓高32層至45層的公營房屋，提供約1,500伙，可容納人口約4,050名。至於非住宅樓面約16.14萬平方呎，料包括長者護老中心、幼稚園、社區會堂等社福設施。整個項目預計2029年至2030年分階段入伙。

↓↓黃大仙竹園聯合村重建後模擬圖↓↓