順豐老闆娘4200萬買大嶼山臨海別墅　渣打持貨半世紀升值52倍

由大型銀行渣打持有的大嶼山嶼南道臨海別墅SANDPIPERS，10月份委託代理推出放售，物業市值約2,000萬元。不過該幢臨海別墅最終以4,200萬元沽出，較放售時市值高出1.1倍。新買家為順豐創辦人王衛妻子鄧麗貞或相關人士。

SANDPIPERS在上月24日以4,200萬元沽出，新買家為FANCY MIX LIMITED，其公司董事包括鄧麗貞或相關人士。據悉，鄧麗貞為順豐創辦人王衛妻子。由於是次以公司名義入市，預計需要啃辣招稅，繳付樓價30%作為稅款，涉及1,260萬元。

順豐王衛相關人士頻頻在港買豪宅

事實上，順豐創辦人王衛或相關人士近年頻頻在港買入物業，如在去年1月份，其妻子鄧麗貞以1.88億元，買入東半山司徒拔道18號豪宅CENTRAL PEAK Alpex II 5樓Manor A室，成交呎價約89,354元。至於同層B室及Everex II 3樓Manor B室，則以1.76億及1.292億元沽出，買家為王鎏桐及余楚媛，亦為王衛相關人士。

料可作渡假屋、私人聚會

SANDPIPERS位於大嶼山塘福嶼南道，鄰近塘福海灘。物業地盤面積約7,000平方呎，現址建有一幢一層高別墅，分為東西兩翼，總實用面積約2,092平方呎，另設私人花園約5,000平方呎。以成交價約4,200萬元計算，成交呎價約20,076元。據了解，該物業已用盡地積比率，料未必具有重建價值，料可作渡假屋、私人聚會。

↓↓大嶼山嶼南道臨海別墅SANDPIPERS↓↓

渣打1973年買入價79萬 帳面升值52倍

該物業為獨立屋地，於嶼南道設有獨立車路入口，被四周山林包圍，擁高私隱度。物業私人花園位置設有獨立出入口直駁至塘福海灘，非常接近海岸線。別墅外設有有蓋及露天車位，距離東涌市中心約15分鐘車程。

資料顯示，該幢臨海別墅由THE CHARTERED BANK於1973年買入，當時作價79萬元，及後在2004年改由STANDARD CHARTERED BANK （HONG KONG）LIMITED持有。以最新成交價4,200萬元計，物業在過去49年，帳面升值約52倍或4,121萬元。