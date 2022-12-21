傳佳寶林曉毅1.18億賣殼沽天巒洋房　料帳蝕1400萬｜單位直擊

上水天巒不時出現蝕讓，新近再錄損手逾千萬個案。市傳由佳寶食品超級市場老闆林曉毅持有的天巒萊茵河大道洋房，新近透過俗稱「賣殼」、即公司股權轉讓形式賣出，成交價約1.18億元，較十二年前買入價勁蝕約1,400萬元或10.6%。



上述成交為天巒萊茵河大道單號洋房，實用面積3,949平方呎，採五房間隔，設有6,334平方呎花園，另連私人泳池，傳以約1.18億元易手，成交呎價約29,881元。

↓↓天巒萊茵河大道單號洋房放盤相片↓↓

2010年1.32億買入作渡假屋

資料顯示，林曉毅等透過一間公司在2010年以1.32億元一手購入上述洋房。以市傳成交價計，持貨約十二年帳面蝕約1,400萬元，貶值10.6%。不過，目前持有上述洋房的公司的公司董事仍然包括林曉毅，不排除物業仍有待轉手。據區內代理透露，上述洋房過去一直用作渡假屋，近年不時供業主家人居住，近數年曾作裝修。

翻查近年資料，林曉毅去年起頻頻沽貨，至少九度賣出旗下舖位、工廈等物業，套現超過23億元。其中最矚目為去年4月份，林曉毅以14.35億元沽出葵涌葵喜街18至24號佳寶集團中心。