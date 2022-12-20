貴絕屯門｜瑧譽逾九千呎洋房3.8億沽　設七房七套、前後花園

內房保利置業（0119）旗下屯門青山灣瑧譽今日以招標形式售出15號洋房，成交價為3.8億元，呎價41,494元，創下屯門區本年度成交總價及呎價新高紀錄。

項目是次售出為15號洋房，是整個項目面積最大的獨幢洋房，實用面積9,158平方呎，屬罕有7房7套間隔，成交價為3.8億元，呎價41,494元。洋房享獨立門牌、私人升降機，以及逾13米長私人泳池，同時更附設合共2,231平方呎的前後花園，並配3個車位。

據成交紀錄冊資料，新買家於投標書獲賣方接納當日已繳付樓價5%作為臨時訂金，餘下樓價95%，將於740日內繳付。

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累售17套洋房、8伙居室 套現逾28億

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，項目自開售以來一直備受高端客群垂青，截至現時為止，該盤共售出17套洋房，8伙居室，合共套現逾28億元。瑧譽項目現僅餘5幢臨海洋房，每套均屬5房5套間隔。朱美儀又指，政府公佈新一輪社交距離放寬措施，意味市民生活逐步復常，經濟即將重回正軌，相信對本港樓市帶來正面影響。

另外，瑧譽獲建築環保評估協會頒發2022年新建建築1.2版最終金級認證，代表項目在選用建材、能源、用水，以至綠化面積等均達「金級」極高水平。