聖誕賣樓｜ST. GEORGE'S MANSIONS下周二標售48伙　瑧譽同日售4伙

多間發展商部署趁下周二（27日），聖誕最後一日假期推售貨尾單位。由信置（0083）與中電集團合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS已屆現樓，發展商今（23日）上載最新銷售安排，落實在下周二（27日）以每日招標方式推售48伙，招標期至2023年12月31日。

涉及單位分布在1座及2座的2樓至20樓的A及B室， 實用面積由1,841至2,141平方呎，屬三房至四房間隔。

何文田ST. GEORGE'S MANSIONS下周二（27日）以招標方式推售48伙。

屯門瑧譽標售4伙 最大一伙屬5246呎洋房

另外，內房保利置業（0119）旗下屯門青山灣瑧譽，亦於下周二（27日）以每日招標方式推售4伙，招標期至2023年12月31日，涉及兩幢洋房及兩伙居室。

當中，1號及2號洋房，同屬五房五套間隔，實用面積分別為5,246及5,207平方呎，其中1號洋房連923平方呎花園，1,152平方呎天台，以及314平方呎平台；2號洋房則連1,148平方呎天台和1,162平方呎花園，及376平方呎平台。 另外，1號居室實用面積559平方呎；2號居室實用面積652平方呎，同屬開放式間隔。