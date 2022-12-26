家居裝修｜90後情侶築愛巢　35萬打造日系「Muji風」家居

不少年輕一代崇尚日系裝修風格，有90後情侶今年成功上車購入一個面積400餘平方呎的單位，全屋以日系簡約風格作為設計主軸，用色以純白、米黃色等素色為主，配合木材裝飾及家具，引入自然光源，成功營造一室暖和的「Muji風」家居。



是次個案為一對90後情侶，養有一隻貓，二人睇樓約半年，為住近男方家人、方便照應，加上二人均於港島區上班，遂於今年買入鰂魚涌華蘭花園一伙面積400餘平方呎的原則兩房單位。原本單位可以即買即住，但戶主不喜歡原有間隔，嫌房間太細、地板太暗沉，故決定進行全屋裝修。

【裝修前】

兩屏風分間客飯廳及玄關 無阻光線穿透

由於新居只有兩人居住，戶主決定將兩房打通改為一間主人房，以騰出更多活動空間。

單位不設玄關位，但女戶主非常注重衛生，故加入木條子屏風及半身木櫃，以分隔大門入口旁的鞋櫃及飯廳。至於電視機牆身用上淡黃色的牆紙，客廳與飯廳中間加入另一塊屏風，用上長虹玻璃物料，讓窗外光線可穿透整個廳區之餘，亦令間隔更鮮明。

【裝修後】

+ 5

隱藏組合櫃提供大量收納空間

至於房間與浴室牆身為一個大型隱藏組合櫃，向廳一邊為儲物櫃，向房一邊為衣櫃。當櫃門全關上後，即為一幅木材特色牆。而女戶主因喜愛烹飪，單位改動後，雪櫃移至廳區，讓廚房有更多空間擺放廚具如蒸焗爐，洗碗機等。

據好師傅提供資料，上述單位總裝修費約35.6萬元（連部份訂造家具），當中木工費用約佔14.5萬元，包括供應及安裝主人房地台床 、廚房地櫃及吊櫃、浴室隱藏木條子門 、雙面組合櫃等，施工期約為三個月。

【裝修後】