聖誕4日長假期一手錄39宗成交　按年少86%　ONE INNOVALE佔24宗

綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（24、25日）兩日一手市場錄得約17宗成交，按周升近42%。總計聖誕節四天長假期（24至27日），新盤市場共錄得39宗成交，主要來自粉嶺北馬適路的ONE INNOVALE - Cabanna。不過，整體表現較去年聖誕節三天假期（25至27日）錄得的290宗，成交宗數回落86%。



ONE INNOVALE - Cabanna連沽24伙

恒地（0012）粉嶺北馬適路項目第三期ONE INNOVALE - Cabanna，聖誕節四天連假共錄得24伙成交，套現超過1億元。24伙的成交價由425.01萬至455.15萬元。當中最貴一伙為E座11樓6室，實用面積294平方呎、一房連衣帽間間隔，以455.15萬元成交，呎價約15,481元。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目樓花期時間短，加上近日有消息指内地與香港正積極籌備於1月中旬恢復通關，有助項目銷情。至於第一期ONE INNOVALE - Archway近日已開始入伙。

另外，新地（0016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna假期亦沽出3伙，套現超過2,245.3萬元，3伙成交價由414.05萬至927.4萬元，實用面積由279至674平方呎，屬開放式及三房間隔。 最貴一伙為8A座12樓A室，實用面積674平方呎、三房，以927.4萬元成交，呎價約13,760元。

白石角嘉熙近3000萬沽複式戶

另外，市場不乏餘貨大額成交，如嘉華（0173）白石角嘉熙以招標方式沽出一伙，為第8座地下及1樓D室複式戶，屬四房連儲物室間隔 ，實用面積1,326平方呎，連846平方呎花園，及連兩個車位，以2,850.9萬元沽出，呎價為21,500元。

信置（0083）馬鞍山耀沙路8號SILVERSANDS亦錄一宗成交， 涉及為第3座3樓B室複式戶，實用面積1,110平方呎，屬四房套間隔， 成交價為2,540萬元，呎價為22,883元。