海茵莊園45伙增最多20%折扣　折實售416萬起　周六賣13伙

個別新盤以新增優惠方式，變相減價吸客。九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園已屆現樓。發展商日前更新第1至4號價單，為45伙現樓單位提供直減折扣，最高折扣額由原本的3%，大增17個百分點至20%，個別單位變相減價逾百萬，最新折實售價由416萬至658萬元，並落實本周六（12月31日）發售其中的13伙。



發展商形容，今次價格屬康城自將藍隧道開通以來，現樓單位的「至合理上車價」，即日開放5個連裝修示範單位予準買家預約參觀。

該45個指定單位，實用面積由203至321平方呎，涵蓋開放式至一房戶，當中分為21伙「精選住宅物業」，分布於第1座B2及B3室，以及24伙「特惠住宅物業」，位於第2座B1、B2、及B3室。

海茵莊園近日正進行交樓程序。（梁鵬威攝）

一房增20%折扣 折實價由621萬變512萬

當中， 「精選住宅物業」的入場單位為1座18樓B3室， 屬開放式間隔，實用面積203平方呎，扣除最高15%折扣後，折實售416.2萬元，較舊折實價賣平58.7萬元或12%。

另外，「特惠住宅物業」的入場單位為2座2樓B2室，實用面積280平方呎，屬一房間隔，價單定價640.6萬元，單位的最高直減折扣由3%增至20%，故折實售價由621.4萬元大幅減至512.5萬元，即減幅逾17.5%，賣平108.9萬元。

海茵莊園至今累售約552伙，佔全盤1,556伙約35％，套現近33億元。

本周六發售13伙 入場費416萬起

另外，發展商落實本周六（31日）發售13伙，當中包括3伙開放式及10伙一房，折實平均呎價為19,331元。價單售價為489.6萬至713.7萬元，價單呎價為22,234元至24,527元。扣除最高折扣後，折實售價由416.2萬至606.6萬元，折實呎價18,651元至20,847元。

入場單位為1座18樓B3室， 屬開放式間隔，實用面積203平方呎，扣除最高折扣後，折實售416.2萬元，折實呎價20,502元；最貴單位為1座17樓B2室，實用面積321平方呎，屬一房間隔，折實售606萬元，折實呎價18,879元。