荃灣映日灣三房1130萬沽　3年料實蝕逾210萬｜單位直擊

荃灣映日灣一伙海景三房單位，新近以1,130萬元易手，原業主持貨三年多帳面蝕122.8萬元。如計及基本使費，料需實蝕逾210萬元離場。

美聯物業分行高級分區營業經理何振榮表示，是次成交為映日灣1座中層B室，實用面積約643平方呎，屬三房連儲物室，望西南方向，望藍巴勒海峽海景。業主於一年前以「蝕讓價」1,180萬元放盤，及後見樓市持續向下，再減50萬元，終以1,130萬元易手，呎價約17,574元。

↓↓映日灣成交單位直撃↓↓

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至於新買家為年輕客，鍾情屋苑樓齡淺，單位間隔實用，且鄰近港鐵站及大型商場，睇樓三次後決定拍板入市。 從相片可見，簡單擁企理裝修，廚廁相當簇新。

2019年斥1253萬買入自住

據悉， 原業主於2019年以約1,252.8萬元買入物業自住，持貨逾三年，是次轉手帳面蝕讓122.8萬元，單位期內貶值9.8%。惟計及當時入市繳稅47萬元及佣金等，料實蝕逾210萬元。

連同上述成交，荃灣映日灣今年暫錄約21宗二手成交，當中佔11宗帳面需蝕讓，帳面蝕幅由1%至10%不等。當中蝕幅最勁一宗為屋苑1座中層B室，面積約643平方呎，本月初以1,068萬元成交，損手約10%。