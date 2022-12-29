通關在即｜投資者斥逾5100萬大手掃入利奧坊．壹隅6伙

中港通關在即，有市區新盤獲投資者大手掃入。恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅，新近錄得大手入市個案，有投資者斥資逾5,109萬元買入6伙高層單位。



據代理消息指，上述6伙成交全部位於1座，包括25樓A室、22樓A室、26樓L室、23樓R室、22樓R室、21樓R室，實用面積介乎267至447平方呎，包括一房至兩房戶型，成交價介乎625.38萬至1,120.29萬元，呎價約23,422元至25,728元。最貴一伙為1座25樓A室，實用面積447平方呎，成交價1,120.29萬元，呎價25,062元。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝。

韓家輝：一組關連人士連購6伙

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，隨着政府取消限聚令及其他社交距離措施，利奧坊‧壹隅即錄得7伙分層標準戶成交，套現約5,700萬元。當中6伙由一組關連人士購入。至於餘下一伙為1座18樓J室，實用面積265平方呎，成交價588.05萬元，成交呎價22,191元。

利奧坊．壹隅12月至今累錄36宗成交，為期內成交量最多的九龍區一手盤。項目至今累售出249伙，佔可售單位289伙逾96%，套現逾16億元。項目預計2024年5月底落成。