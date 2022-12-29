房協首個「組裝合成」資助房開始吊裝　上蓋工程省時至少10%

香港房屋協會（房協）首個採用混凝土組裝合成建築法（MiC）興建的項目、洪水橋／厦村新發展區專用安置屋邨項目第一期甲的資助出售房屋，首批組裝合成組件已於本月陸續運抵香港，並正式開始吊裝，涉及300個單位，預計於2024年落成。



房協總監（工程策劃）楊啟裕指，房協的工程團隊2018年率先引入組裝合成建築法，同時響應及支持政府推動有關建築技術。首個組裝合成資助出售房屋項目的組件吊裝工作順利展開，標誌著項目踏入重要里程，於技術應用上為房協帶來寶貴經驗。

楊啟裕指，日後房協規劃其他項目時，只要項目合適及有助提升建屋效益，均會採用組裝合成建築法。楊啟裕又指，組裝合成建築法可縮短地盤施工時間，減少建築廢料、增加環保效益，同時有助提升工程質量和工地安全。所有組裝合成組件均統一在室內廠房生產，能有效控制質量，提高項目管理和監督效率。

平均每個單位由4個組件組成

就洪水橋／厦村新發展區資助出售房屋項目而言，採用組裝合成建築法可令上蓋工程時間較傳統方法節省大約10%至15%，上蓋工程可望在大約24個月內完成。此項目所使用俗稱「盒仔」的組裝合成組件，多達13種不同類型，整幢大廈的組件數目合共1,200多個，平均每個單位由4個組件組成。

洪水橋／厦村新發展區專用安置屋邨項目共分為三期，第一期甲的資助出售房屋項目正採用混凝土組裝合成建築法興建，大廈樓高27層，住宅佔25層，落成後將提供300個資助出售房屋單位。

房協憑此項目於建造業議會舉辦的「組裝合成」建築法成就嘉許禮上榮獲兩個獎項，包括「傑出MiC項目」獎，而房協總監（工程策劃）楊啟裕更獲頒「傑出表現項目團隊成員」殊榮。