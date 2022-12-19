城大馬鞍山豪宅區組裝合成式建學生宿舍　何永賢：簡約公屋會參考

爭議多年的城大馬鞍山學生宿舍終在今日（19日）動工，採用組裝合成方式興建，是全港首個以此建做的大學宿舍，樓高13至18層，將可提供超過2,000個床位，預計宿舍可於明年年底落成。房屋局局長何永賢岀席動工儀式致辭時，對城大能以組裝合成方式建宿舍感到欣賞，並指會在建造簡約公屋時以此作參考。



城大馬鞍山學生宿舍選址位於烏溪沙白石豪宅區，與迎海系、星漣海、雲海、泓碧為鄰，料可享海景景觀，過去一直因地區人士反對而拖延興建。城大今日舉行白石學生宿舍組裝合成組件安裝典禮，是本港首個以組裝合成方式建築的大學宿舍。

宿舍會興建3座樓高13至18層大樓，提供超過2,000個宿位，包括雙人房和單人房。房內放置一張書檯，一張床和一個雙門衣櫃，這些內部裝修會預先在工場完成，到工地後就直接組裝成一層層的樓宇。

在今日典禮上進行組裝合成示範，把一個房間部件吊上建築中的大樓，模擬組裝的過程。

城大以組裝合成方式建大學宿舍。(梁鵬威攝)

典禮示範組裝過程。(梁晉穎攝)

房屋局局長何永賢、城大校董會主席黃嘉純、城大校長郭位等今日出席典禮。何永賢致辭時表示，非常欣賞城大能以組裝合成方式建造宿舍，而在即將興建的簡約公屋上，都有機會以組裝合成方式興建，會以城大這次工程的經驗作參考。她離開時未有回應記者提問。

何永賢致辭時表示，簡約公屋都會參考城大宿舍的建築方式。(梁鵬威攝)

「簡約公屋」四個新界選址：



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