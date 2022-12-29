荃灣街坊睇中翠濤閣低層戶　豈業主突封盤　即晚轉軚481萬買高層

內地與香港通關在即，防疫措施逐步放寬，樓市稍為轉活。荃灣區12月錄約105宗二手買賣，單計過去四天聖誕長假期更錄約22宗成交。有荃灣用家擬趁低位入市，睇中翠濤閣一低層單位，豈遇業主突然封盤，即晚轉買同座高層戶。



中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，有一名荃灣區用家原本心儀區內私樓翠濤閣一個低層放盤，並已預約昨晚「翻睇」，但業主突然通知封盤不賣，新買家亦不怠慢，立即轉睇同座的另一個高層單位。由於下一間最平的放盤，叫價接近500萬元，故買家即場拍板以481萬元入市。

↓↓翠濤閣成交單位↓↓

原業主沽貨帳面蝕102萬

是次購入單位為翠濤閣3座高層B室，實用面積477平方呎，兩房間隔，望山景，原開價530萬元，買家「一睇即中」，唯恐再遇業主封盤，故議價49萬元後即場落訂簽約，成交價481萬元，成交呎價10,084元。至於賣家於2019年以583.8萬元購入單位，持貨約三年多，現帳面蝕讓102.8萬元，單位貶值18%。

屋苑12月錄得兩宗同類戶型成交，造價同樣445萬元，上述成交價略為回升8%。翠濤閣位於青山公路，鄰近麗城花園及灣景花園，共有3座，提供768個單位。屋苑12月錄得4宗成交，平均成交呎價9,312元。