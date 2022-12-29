「劏場大王」尹柏權狂劈2000萬沽荃立方地舖　呎售2.8萬

中港兩地快將通關，不過有投資者卻選擇沽售民生區舖位。「劏場大王」尹柏權新近以約4,200萬元沽出荃灣海壩街「劏場」荃立方一個地舖，成交呎價約2.8萬元，較八年前推出招標時的意向呎價約7.7萬元，大幅低約64%。



8年前一籃子地舖叫價4.5億 意向呎價7.7萬

市場消息透露，上述舖位為海壩街122至132號荃立方地下5號舖，面積約1,501平方呎，近年舖位曾以6,200萬元放售，不過新近已大幅降價逾三成，終以約4,200萬元沽出，成交呎價約2.8萬元。舖位現由凍肉店租用，每月租金15.2萬元，租約期至2025年8月，新買家料享約4.34厘回報。

尹柏權早年買入巨舖拆售 大部分蝕至少七成

上述舖位原業主為有「劏場大王」之稱的資深投資者尹柏權，他於2012年3月以4.85億元購入海壩街122至132A號地下1至6號舖、閣樓、1樓及2樓全層，及部分樓上住宅單位。同年，把基座巨舖改名為荃立方商場，並分拆成206個「蚊型」劏舖出售。該批已分拆出售的劏舖，絕大部分已貶值約七成至九成。

至於地舖方面，尹柏權一直保留地下1至6號舖用作收租，及後在2016年10月曾委託代理招標出售，涉及總面積約5,826平方呎，叫價曾高達4.5億元，意向呎價高達約7.7萬元。