大孖沙連環沽貨　新世界、恒地2億賣西營盤瑧璈巨舖

本地大型發展商連環沽貨。由新世界（0017）及恒地（0012）共同發展的西營盤半新盤瑧璈，其基座複式巨舖新近以2億元沽出。

瑧璈基座複式巨舖，涉及地下及1樓，面積分別約8,165及6,836平方呎，合共15,001平方呎，以最新成交價2億元計算，成交呎價約13,332元。據了解，巨舖現由特色西餐廳租用，月租高達61萬元，新買家料有約3.66厘租金回報。

舖位新買家為宜聯有限公司（JOINT EASE CORPORATION LIMITED），公司董事包括王少華，名字與香港大慶集團﹑廈順控股有限公司副董事長王少華相同，有機會為同一人。至於原業主則為栢爾有限公司（PINE HARVEST LIMITED），公司董事均為新世界及恒地的管理層。

瑧璈位於德輔道西321號，2017年入伙。（資料圖片）

連同瑧蓺、EIGHT SOUTH LANE舖位放售 索價5億

據了解，新世界近年積極放售旗下非核心區物業，涉及商場、酒店及工廈等。而上述瑧璈基座複式巨舖，早前曾連同同區瑧蓺，以及西環EIGHT SOUTH LANE基座舖位一併推出放售，索價合共5億元。

事實上，新世界及恒地今年頻頻沽出非核心區物業。如新世界新近以20億元沽出新蒲崗九龍貝爾特酒店，9月底則以約30.788億元沽出長沙灣永康街商廈項目的一半權益。去年則以約3億元沽出屯門天生樓基座巨舖。

至於恒地今年亦數度沽貨，包括中環安蘭街18號銀座式商廈頂層複式連天台單位、黃竹坑甲廈環匯廣場一籃子車位、深水埗半新盤南昌一號基座舖位、柴灣東貿廣場一籃子車位等，成交價介乎4,920萬至1.7億元，合共套現逾3.27億元。