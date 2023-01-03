通關在即｜投資者加碼購利奧坊．壹隅　一周內擲7500萬掃入9伙

中港通關在即，有投資者大手掃入市區新盤。恒地（0012）大角咀利奧坊．壹隅沽出5伙分層單位，合共套現約3,500萬元。該5伙的實用面積由261至383平方呎，屬一房及兩房間隔，成交價為560.33萬至876.26萬元，呎價由21,469元至23,398元。

睇好通關後樓市發展 加購3伙

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，其中3伙是由早前大手購入6伙的家族買入，即該家族前後合共購入9伙，涉額約7,500萬元。據知，該買家因看好該區優勢及通關後樓市發展，決定入市。

上述家族早前已斥資逾5,109萬元買入利奧坊．壹隅6伙高層單位，成交價介乎625.38萬至1,120.29萬元，呎價約23,422元至25,728元。最貴一伙為1座25樓A室，實用面積447平方呎，成交價1,120.29萬元，呎價25,062元。

利奧坊．壹隅自去年5月開售至今累售出259伙，佔可售單位310伙約84%，套現逾16.8億。至於整個「利奧坊」系列至今共售出1619伙，佔可發售單位1706伙約95%，套現約97.8億元。