通關｜投資者：農曆年後舖市將現小陽春　旺區舖租料低位反彈50%

香港與內地最快周日（1月8日）實施首階段通關，有投資者預計，零售舖位市道將在農曆新年後出現「小陽春」，2023年全年舖位交投量有望較去年回升50%。至於租金方面，估計旺區一線舖位租金或由低位反彈50%，不過短期而言，料來港的購買力非豪客。



舖位市道經歷兩年多的寒冬，租金較高峰期回落五至七成，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，2022年全年全港僅錄約1,200宗商舖註冊成交，平均每月約100宗買賣。不過，他預計，逐步全面通關及息口見頂消息下，今年2至3月份、即農曆新年後，零售舖市很大機會出現「小陽春」，估計今年舖位成交量將較2022年明顯上升約50%，平均每月料有約150宗商舖買賣。

李根興：核心區舖價升最多10%

他相信，今年舖位價格及租金明顯觸底回升，料通關後，民生舖售價上升3％至5%，核心區舖售價升8％至10%；民生舖租金升約5％至8%，核心區租金則回升10％至15%。李根興又指，不少租戶已偷步進駐核心區主要街道，個別投資者亦積極於核心區尋找低水舖位。

盛滙商舖基金李根興料，不少商戶已偷步進駐核心區，落戶主要街道。（羅國輝攝）

黎永滔：貴價奢侈品需更長時間恢復

至於在銅鑼灣、尖沙咀及旺角一線地段均擁有舖位物業的資深舖位投資者黎永滔表示，中港通關對香港零售市道尤如「強心針」，自相關消息公布後，市況已經出現「180度轉變」，不少大型連鎖零售商擴充態度變得積極。他相信，一線區旺舖地段終於可以迎來「V型」反彈，料未來一至兩年，舖租由低位大幅反彈50%，不過仍只能重返2008至2009年水平，未及得上2014至2015年的高峰期。

黎永滔又指，過去數年藥房、化妝品店一直處於萎縮狀態，故目前，該類行業最為積極搵舖。惟他估計，高檔奢侈品、貴價貨的市場需要更長時間恢復，預計仍要待三至五年才有機會回到高峰水平，又估計短期內地豪客未必會重臨。

資深舖位投資者黎永滔表示，內地豪客未必會短期內重臨香港。

至於第一太平戴維斯早前亦預期，首先可見將是中港家庭團聚及商務旅客所帶動的消費需求，料華南地區遊客將率先重返香港，他們大部分為單日的自由行旅客，以在邊境附近購買日用品為主。

四大核心區舖位空置率仍高企

據中原工商舖資料，截至2022年11月，四大核心區舖位空置率仍處於偏高水平，最嚴重地區為中環，空置率高達12.87%，其次為尖沙咀10.77%。至於旺角及銅鑼灣分別為8.67%及5.71%。該行早前預計，如政府放寬社交距離措施及入境隔離政策，預料商戶開業信心會陸續增強，商舖空置率會跟隨逐步改善。