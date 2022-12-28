通關內地｜一太：華南單日自由行將率先重臨　料舖租最多升5%

中港邊境或有望於明年開通，第一太平戴維斯預期，首批可見為中港家庭團聚及商務旅客所帶動的消費需求，而華南地區遊客將率先重返香港，他們大部分為單日的自由行旅客，以在邊境附近購買日用品為主。



至於海外方面，鑑於香港部分鄰近地區已沒有戶外口罩令，入境檢測要求亦已放寬，預期商戶及遊客應不會短期內重返香港，故明年未見任何可令本地市場出現強勁復甦的因素，料2023年零售市場租金大致與今年相若，估持平或最多升5%。



第一太平戴維斯（28日）發表「2022年第四季香港零售租賃市場報告」指出，本年首十個月的零售銷售額按年跌0.7%，當中，衣物及鞋類和百貨商店的消費額更分別按年跌9.6%及9.3%。餐飲業的營業額在第三季終於輕微回升，主要由於當季終於可以恢復宴會和家庭聚餐，令食肆總收益價值按季上升9.3%。

主要街道尤其是羅素街、廣東道及西洋菜街等空置率高企，縱然業主已嘗試在聖誕、農曆新年前出租空置商舖，但第四季本地旅遊業仍無甚起色，租賃活動非常沉寂。近年一直作為租賃市場主力的餐飲業，在本季的需求亦見飽和。

第一太平戴維斯香港商舖部資深董事陳澤鳴指，相對於街舖，商場本季表現稍佳，因為業主年積極提高出租率而非租金，致大部分商場均錄得較高的出租率。

第一太平戴維斯陳澤鳴。

此外，隨著年輕一代消費群開始成為零售市場的主力，市場亦逐漸從傳統的主流奢侈品轉向更新穎的概念。另一方面，尚未進軍本地零售市場的內地品牌，其租賃需求在近期似在增加，例子有如廣東道開設旗艦店的運動品牌李寧。

該行續指，由於經濟前景不明朗，加上抗疫限制措施持續實施，香港部分鄰近地區已沒有戶外口罩令，入境檢測要求亦已放寬，預料零售商及遊客不會在短期內重返香港。至於中港邊境或有望於明年開通，預期首先可見的是中港家庭團聚及商務旅客所帶動的消費需求。華南地區遊客將會率先重返香港，他們大部分為單日的自由行旅客，以在邊境附近購買日用品為主。

展望2023年，第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民表示，由於市場面對持續的疫情限制措施，加上在美元走強、加息及樓價疲弱等因素下，預計2023年零售市場僅會出現溫和復甦，預料明年租金將大致與今年持平，全年升幅將介乎0％至5%之間。