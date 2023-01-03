利是封店18萬短租羅素街地舖　租金較高峰期插水八成

農曆新年將至，售賣傳統產品的商戶進駐核心區空置舖位。曾為全球最貴租街道的銅鑼灣羅素街，新近錄得兩宗利是封店短租個案，短租租金水平均較昔日高峰期回落約80%。



四年前月租曾達75萬 現以18萬短租

其中一宗為羅素街60號地下A舖，面積約450平方呎，近日獲利是封店以每月約18萬元租用，呎租約400元。舖位在2016年曾由意大利絲襪品牌Calzedonia以每月65萬元租用，其後在2019年續租時租金升至約75萬元，呎租1,666元。不過品牌遷出後，舖位一直未獲長租戶進駐，以最新短租月租計算，較高峰期跌76%。

至於上述舖位對面的羅素街59至61號麗園大廈地下B6號舖，面積約350平方呎，新近亦獲利是封店短租，每月短租租金15萬元，成交呎租約429元。舖位在2013年高峰期時，曾由名牌首飾店Folli Follie以90萬元租用，不過疫情期間時已改由口罩店短租，短租租金更低至8萬元。以最新短租租金計，較高峰期累跌約83%。

利是封店、年花店相繼短租旺區舖

上月初，鄰近祟光百貨一段的駱克道519號地舖，面積約1,000平方呎，亦獲利是封店承租，估計月租約10萬元，即呎租約100元。斜對面的駱克道520號地舖，丟空逾一年後，也成功短租予年花店，市傳月租約8萬元，以舖面面積約1,000平方呎計算，呎租約80元。

羅素街麗園大廈地下B6號舖（左邊第二間舖）曾由首飾店Folli Follie以90萬元租用。（蔡偉南攝）

此外，除利是封店及年花店，參茸海味店亦短租舖位，攻農曆新年檔期。如西環卑路乍街5至5H號南雄大廈地下8號舖，面積約500平方呎，連約400平方呎入則閣樓，獲參茸海味店以每月約3.5萬元短租，平均呎租近39元。

不過，由於售賣傳統產品如利是封店、年花店，一般會在農曆新年後遷出，預計1月底至2月初相關租戶遷出，核心區內空置情況將會再度惡化。