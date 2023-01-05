政府賣產｜產業署推5伙港島逾千呎豪宅招標　下月3日截標

政府產業署公布，招標出售西半山寶城大廈及中半山麥當勞大廈、大坑愉富大廈，以及薄扶林碧瑤灣5個前政府宿舍物業，每個物業包括一個住宅單位及一或兩個車位，截標日期為今年2月3日中午。

其中4個單位以交吉形式出售，其中包括中半山麥當勞道6及8號麥當勞大廈13樓A室，實用面積約2,302平方呎，連低層地下車位。以該廈近期高層成交呎價約2.55萬元計算，招標單位市值約5,870萬元。

↓↓麥當勞大廈13樓A室放盤相片↓↓

其他招標單位，包括西半山寶珊道10及12號寶城大廈8樓B1室，實用面積約2,410平方呎，可望維港海景；另春暉道8號愉富大廈A座16樓1室，實用面積約1,570平方呎。不過，兩屋苑過去大半年均未有錄得成交。

↓↓寶城大廈8樓B1室放盤相片↓↓

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碧瑤灣二千呎高層戶連租約出售

餘下兩個物業均位於域多利道550號碧瑤灣，交吉出售的單位為碧瑤灣44座2樓單位及高層地下一個車位，面積約2,079平方呎。至於另一伙則以連租約形式出售，為碧瑤灣44座27樓單位連高層地下兩個車位，面積同為2,079平方呎。

翻查成交資料，碧瑤灣近三個月僅錄兩宗成交個案，成交呎價約1.65萬至1.86萬元，若以較高呎價水平計算，上述碧瑤灣單位市值料約3,800萬元。

↓↓碧瑤灣44座2樓單位放盤相片↓↓

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↓↓愉富大廈A座16樓1室放盤相片↓↓