北都發展｜隱形地王就屏山地皮申建3幢分層住宅　涉1536伙

有「隱形地王」之稱的潘德俊，新近就元朗屏山一幅佔地逾15.6萬平方呎的地皮，向城規會申請作住宅發展，分層住宅、商店及服務行業及社會福利設施（安老院舍），提供1,536伙分層戶，以及222張安老床位。

上述地皮鄰近屏山新村，周邊住宅屋苑包括翠叠軒、翠峰、帝庭居及半新盤娉廷。地皮現時屬「綜合發展區」及「鄉村式發展」地帶，擬改劃為「住宅(乙類)2」地帶，地盤面積約156,468平方呎，當中政府土地佔約25,834平方呎。

另建安老院舍涉222張床位

項目範圍內劃分地點A及B，其中地點A擬建3幢樓高23至27層的分層住宅及一座零售設施，落成後住宅樓面約704,108平方呎，涉及1,536伙。而地點B則會興建1幢樓高8層的安老院舍，涉及約74,650平方呎，提供提供222張床位。

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申請人認為，擬議發展符合政府最新的政策方向以穏定私營房屋供應、滿足長遠房屋策略的推算。同時透過提供資助服務安老宿位以回應在人口老化下社區對安老設施的殷切需求。又指擬議發展符合政府最新的政策方向以發展北部都會區，透過優化利用土地資源、提高發展密度以增加高品質的房屋供應。

潘德俊近年曾斥1.8億購厦村地皮

資料顯示，上述發展方案申請人為安兆國際有限公司（On Billion International Limited），其公司董事包括有「隱形地王」之稱的潘德俊。

事實上，潘德俊在北部都會區範圍內持有不少土地，如他在2021年11月，以1.854億元買入厦村邊緣多幅農地及綠化帶地皮。相關農地佔地約23.7萬平方呎，每呎地價約780元。