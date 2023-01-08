甯漢豪：邀專業學會、銀行界就交椅洲人工島設計及融資提供意見

發展局局長甯漢豪今（8日）發表網誌指，交椅洲人工島項目透過填海造地1,000公頃，為香港發展擴容擴量，單以未來十年3,000多公頃的「熟地」預測計算，期望當中有300公頃來自人工島的新建土地，以應對住屋和其他社區需求及支持香港中長期的持續發展。

甯漢豪表示，一個多星期前（2022年12月29日）向立法會發展事務委員會就項目進展作了階段性匯報，並開始與不同界別（包括專業團體、金融界、經濟學者等）會面，就項目的初步方案交流，她感受到大家眾志成城，期望把項目做好，並寄望以三個島嶼組合成的交椅洲人工島，為香港締造新一代的生活和經濟區域。

有條件為人工島制定單位面積下限

甯漢豪指，人工島能提供新的土地發展新一代的第三個核心商業區（CBD3）和其他產業，提供合共約500萬平方米商業總樓面面積，創造27萬個就業機會。同時，人工島提供住宅用地合共可興建19萬至21萬個住宅單位，容納50萬至55萬人口。

局方做土地規劃及預留住宅用地時，採用了更高的規劃假設，提升平均單位面積一至兩成。她指，既然用了較進取的假設，政府將來有條件為人工島的公、私營房屋制定更宜居的單位面積下限要求。

甯漢豪認為，推展交椅洲人工島項目為香港帶來龐大的社會及經濟效益是無可置疑。經濟效益由施工期間以至2033年首批居民入伙和策略幹道開通便開始陸續出現，及至當交椅洲人工島全面發展後，粗略估計相關經濟活動將為香港帶來每年約2,000億元的增加值，佔本地生產總值約百分之七。再者，項目發展提供的公私營房屋、優質生活環境和策略性運輸基建亦具社會及經濟價值。

交椅洲。（發展局圖片）

她又指，知道部分議員及社會上有關注，包括擔心同時推展北部都會區和交椅洲填海會對政府財政和社會人力資源帶來壓力、對漁民的影響、交通網絡是否完善等。對於一個具重大策略功能的造地項目，當局將努力解決問題，在繼續深化研究時處理這些關注。

例如工程造價方面，由於研究還未完成，故局方未有條件作詳細、按付款當日價格估算，不過，以現時其有限的資料粗略估計，純以2022年第二季的價格計約為5,800億元，當中近三成為填海、兩成多為一般基建、約五成為策略幹道和鐵路。當研究繼續推展，她期望2024年會有更具體的估算，至2025年到立法會尋求工程撥款時亦會再進一步作出交代。

透過融資選項 適度運用市場力量

甯漢豪續指，政府已表明無需全部倚賴公帑推展項目，而即使政府投入公帑，項目亦會為政府帶來土地收益。而透過採用不同融資選項，可適度運用市場力量，幫助項目推展。局方早前以視像形式與銀行界代表會面，介紹人工島項目的各項建議，並邀請銀行界就融資方案提供意見。

此外，為體現民間參與規劃新一代核心區域，局方已邀請專業學會組成一個平台，包括香港建築師學會、香港工程師學會、香港測量師學會、香港規劃師學會、香港城市設計學會、香港園境師學會，共議細化人工島的設計。