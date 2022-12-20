明日大嶼發展藍圖曝光　擬發行債券融資　人工島賣地收益7500億

明日大嶼發展方案曝光。發展局公開中部水域人工島研究文件，將於中部水域交椅洲填海1,000公頃，興建三個人工島，提供19萬至21萬伙住宅單位，以及約5,382萬平方呎的商業樓面。

文件顯示，明日大嶼工程造價由2018年9月推算的5,000億元，調升至今年第二季的5,800億元，加幅約16%。不過局方參考截至上月的土地和物業成交價格，並再引入較保守的市況假設，人工島的私人住宅和商業用地賣地收入估計約 7,500億元。

局方又指，整項發展屬於有經濟效益的長遠投資，認為無須純倚賴公共開支推展項目。又指考慮加入一個或多個融資方法，包括發行債券、公私營合作包括建造－營運－移交模式興建主要運輸基建，以及鐵路加物業發展模式興建鐵路等，以便適度運用市場力量。

↓↓明日大嶼發展方案模擬圖↓↓

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作第三個核心商業區 鞏固大嶼山連接世界及大灣區

文件指出，交椅洲人工島將提供土地發展新一代的核心區域，一方面增加公營及私營房屋供應，另一方面透過發展第三個核心商業區，進一步提升香港的經濟競爭力。此外，支援人工島發展而建議的策略性運輸基建設施，大幅提升維港都會區與北部都會區的連接，亦鞏固大嶼山連接世界及大灣區其他城市的「雙門戶」優勢，以及進一步完善香港整體交通網絡。

為達致規劃目標，局方建議採用「三個島嶼」設計以配合周邊環境，又指將採用15分鐘生活圈規劃概念，創造宜居社區。佔地1,000公頃的交椅洲人工島，由三個島嶼組成（A島約 380公頃、B島約380公頃、 C島約240公頃），並以「Y 形」水道分隔各島。擬議的「三島設計」考慮生態、水質、工程可行性、海上交通及港口運作等因素。人工島的布局能避開於交椅洲、小交椅洲、周公島及坪洲沿岸具生態價值的石珊瑚群落，而當中的「Y 形」水道能保持鄰近水域的水流適度流動。

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規劃7個宜居社區 採15分鐘生活圈概念

項目將以15分鐘生活圈規劃概念，規劃7個宜居生活社區，每個社區會佔地約80至100公頃，並以環保集體運輸系統車站為中心，每個社區亦預留土地作大型社福康樂設施及/或經濟用途。

商業發展方面，由於A島東面享有較近港島的地理優勢，將提供約400萬平方米的商業總樓面面積，打造一個新時代核心商業區、香港未來的發展引擎。至於核心商業區以外將會有約100萬平方米的商業樓面面積分布於七個社區。