山頂洋房放售　每呎市值13萬　六房巨廳望雙邊海景

山頂有洋房物業推出放售。鄰近太平山頂的柯士甸山道24至26號豐林閣一座洋房現推出放售，市值約2.98億元，呎價約13.29萬元。

豐林閣坐落於山頂最高點，屋苑於1986年落成，提供14幢洋房。是次出售的洋房採六房三套房間隔，實用面積2,242平方呎，花園面積約1,624平方呎，連偌大觀景平台、露台及天台。項目以「現狀」交吉出售，可以公司股權形式轉讓。

仲量聯行香港資本市場部資深董事潘靜儀表示，是次出售物業為屋苑後排洋房，享有無遮擋維多利亞港及南區海景，為罕有「雙邊海景」物業。

↓豐林閣洋房放盤相片↓

2009年7580萬買入 業主長居海外

據了解，上述洋房業主為一名長居海外的人士，近日甚少回港，因此出售洋房。洋房早於2009年買入，當時買入價約7,580萬元，即目前市值較十四年前高出逾2.2億元。據知，洋房一直沒有出租，但有專人打理，內部狀況不俗。據放盤相片，洋房大廳空間寬闊，設有落地玻璃窗，外望開揚景觀，大廳中間有三角琴、爵士鼓、大型木偶擺設。

翻查資料，豐林閣近年甚少成交，對上一宗為2020年7月份，屋苑一幢洋房銀主盤以1.71億元沽出，實用面積約2,387平方呎，成交呎價約71,638元。