皇室堡見面原因曝光？　01獨家︰大劉首置買呂麗君灣仔壹環特色戶

人稱「大劉」的富商劉鑾雄早前被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）一同現身於銅鑼灣皇室堡，引起不少舊情復熾的揣測。不過劉鑾雄於除夕當日發聲明嚴正表示未與呂麗君復合，更透露對方有困難有事相求，並與呂麗君達成「商業協議」。其後，又在周二（1月3日）舉行記者會親身向公眾交待，惟大劉一直未有透露協議內容，但據《香港01》了解，大有可能與物業買賣有關。

「首置」料僅付最多4.25%稅

最新有市場消息透露，劉鑾雄以個人名義向呂麗君買入位於灣仔壹環頂層特色戶，不過由於有關交易尚未於田土廳註冊，成交價有待確實。

值得留意，雖然劉鑾雄為全港知名富商，身家千億，但是次劉鑾雄使用首置名義，因此預計只需要支付最高樓價4.25%的稅款。假若劉鑾雄本身在港已持有其他物業，則需要支付高達樓價15%的印花稅。

銀行估價4740萬 低於8年前買入價7%

是次易手予劉鑾雄的壹環頂層特色戶，實用面積1,363平方呎，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年已轉售予呂麗君。而網上銀行估價，該特色戶滙豐銀行估價為4,740萬元，較8年前買入價低約7%。

灣仔壹環位於灣仔道1號，為華人置業及市區重建局合作發展的單幢盤，樓高35層，提供237伙。

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二人上月「見面」 簽商業協議

大劉早前被影到與前女友呂麗君現身銅鑼灣皇室堡行街，由於是二人情斷八年後首次合體，引起不少舊情復熾的揣測。大劉其後發澄清聲明指，最近因呂麗君有困難，有事相求，他為免小朋友受到影響的關係，遂與呂麗君達成商業協議。當日呂麗君只是在他位於皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件，上述有關交易純屬商業性質，並不構成對呂麗君任何財政照顧或支持。

大劉聲明並未提及達成什麼「商業協議」，但估計很大機會與今次壹環特色戶買賣有關。

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呂麗君持有藍塘道逾四千呎洋房

除了上述壹環45樓A室特色戶外，據悉，呂麗君亦持有跑馬地藍塘道39號一幢實用面積4,571平方呎的兩層高洋房。她於2016年12月以2.883億元買入該幢洋房，當時成交呎價高達6.3萬元，物業以她個人名義持有。