住宅新供應達7.9萬伙　仲量聯行：市場需5.4年消化積壓新盤

仲量聯行今天（10日）發布《香港住宅銷售市場綜述》指，一手住宅供應累積有79,000伙，按現時的銷售進度，發展商需要約5.4年才可以將全數單位售出。該行又指，貨尾量上升將加劇競爭，發展商難免要增加折讓幅度以促銷單位，又估計北水受管控下，本港中小型住宅樓價2023年料跌約10%。



仲量聯行指，由於住宅交易宗數創歷史新低，2022年9月已落成未售出的私人住宅單位數量激增至14,700伙，比過去三年平均每年10,800伙高出36%。每逢年底住宅市場更趨淡靜，數字預計於2022年12月超過16,000伙。

（仲量聯行提供）

截至去年11月底，待批預售樓花同意書的單位數量達20,579伙，按年增加29%。同時，於2022年獲批預售樓花同意書的20,554伙中，有約10,000伙尚未售出。按過去三年每年平均14,568伙一手住宅銷售宗數計算，市場可能需要5.4年才能消化目前已落成和建築中的未售出單位。

發展商難免要增加折讓幅度促銷

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，大部分發展商於去年第四季度推遲一手項目開盤，已開盤項目銷售表現疲軟，相信農曆新年後推出的新盤數量將會激增，市場將需要較長時間消化供應。而貨尾量上升將加劇競爭，發展商難免要增加折讓幅度以促銷單位。

仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，大多數潛在買家仍抱觀望態度，並很可能在經濟復蘇後初期對置業保持猶豫。儘管家庭收入中位數的改善，而樓價下跌亦抵消了部分按揭利率上升的影響，負擔能力比率（假定每月按揭還款額/月收入中位數）在去年9月份仍處於 68.6% 的高位，明顯高於去年1月的59.7%。此外，低迷的經濟和疲弱的股市，將繼續打擊潛在買家的置業意欲和信心。

南向資金流動料持續受管控

黃志輝認為，內地與香港全面通關後，人才流入會帶來住屋需求，但短期而言，南向資金流動可能會持續受到管控，在現行「辣招」下，住宅市場的供需平衡仍遙不可及，故預期中小型住宅樓價2023年將下跌約10%。