港島豪宅租金較高位回落17%　一太：料上半年續低迷

第一太平戴維斯今（10日）發表的2022年第四季香港住宅租賃市場報告指，租賃活動持續沉寂，港島及新界區豪宅租金分別按季下跌3.1%及1.1%，九龍豪宅租金則微升0.1%。由於許多業主擬在1月下旬、農曆新年前租出空置單位，他們在第四季的租約協商提供了更大的彈性。



全港僅九龍租金未見下跌

報告指，港島各區豪宅租金全線下跌，以半山（-3.4%）及薄扶林（-3.8%）跌幅較大，山頂（-2.4%）、跑馬地／渣甸山（-2.5%）及南區（-2.4%）跌幅相對輕微。

九龍豪宅租金則相對靠穩，按季升0.1%，尖沙咀／紅磡等較受居港日籍人士歡迎的地區，其租金按季升0.1%，何文田／九龍塘租金亦升0.2%。

尖沙咀／紅磡等較受居港日籍人士歡迎的地區，其租金按季升0.1%，。（廖雁雄攝）

新界豪宅租金則在季內微跌1.1%，尤其是愉景灣（-2.4%）及西貢（-0.1%），唯獨沙田／大埔則逆市上升0.6%。

聯排別墅租金季內大跌5.8%

愉景灣的租務繼續受壓，因來自航空公司員工的承租個案仍然稀少，租金預算亦較低。此外，該區渡輪服務亦相對昂貴和不便，部分租客寧願流向東涌及將軍澳等地區。由於本港的外籍人士減少，西貢及清水灣市場目前亦相當淡靜。

聯排別墅的租金在季內大跌5.8%，尤以山頂跌幅最大（-6.2%），南區則下跌5.5%。業主普遍願意減租，以期望在2022年完結前租出聯排別墅物業。

聯排別墅租金在去年第四季大跌5.8%，尤以山頂跌幅6.2%屬最大。

服務式住宅市場方面，酒店式單位及住宅式單位的租金按季分別下跌0.1%及3.2%，整體入住率為62%。

開局不佳 豪宅租金年底仍看升5%

目前，港島豪宅租金較2019年高峰水平回落了17%，聯排別墅租金則下跌了約13%。雖然兩者的租金跌勢在2022年間放緩，跌幅分別為3.6%及3.4%，但截至2022年年底，市場上待租豪宅的空置率仍然高企，市場形勢未見明朗。

豪宅租賃市場的走勢往往跟核心區寫字樓需求相關，惟經歷2019年社會運動及過去兩年的疫情和防疫限制措施後，目前核心區寫字樓的租賃需求仍疲弱。

展望今年，第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指，整體市況在2022年年底較為疲弱，展望今年，預計上半年市況仍將偏軟，但營商氣氛復蘇及通關將有助改善豪宅租務市況，預期豪宅租金在上半年將繼續低迷，下半年或稍見起色，全年將上升0％至5%。

第一太平戴維斯資深董事及香港住宅服務部主管金蔓莉指出，政府最新實施的「0+0」政策對豪宅租賃成交量的幫助不大，但售價走軟開始吸引資金投向租賃市場。