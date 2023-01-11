去年辣招稅收不足60億　宗數大跌42%　雙雙創紀錄新低

2022年本港樓市價量齊跌，「辣招」印花稅收入亦相應回落。根據稅務局最新公布，去年涉三大辣稅（額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、及雙倍從價印花稅DSD）成交合共錄得2,979宗，較2021年的5,117宗大跌42%；涉及金額為59.47億元，按年更大減54%，雙雙創下2014年有紀錄以來新低。



涉辣招稅成交不足3000宗 大減42%

若劃分三項住宅「辣招稅」，反映內地客及公司名義入市的買家印花稅（BSD）的個案，2022年全年共約638宗，涉資17.11億元，分別按年下跌36%及49%，同創2014年有紀錄以來新低。

反映短炒情況的額外印花稅（SSD）個案，2022年全年錄得221宗，涉資1.56億元，分別按年下跌43%及40%，創2011年後新低。

至於涉及住宅物業的新從價印花稅（DSD & AVD），2022年全年錄2,113宗，較2021年3,749宗減少近44%。涉及金額達40.78億元，按年減少56%。

12月BSD辣稅增1.32倍

至於單計12月份的辣招稅資料，該月BSD的個案錄35宗，按月跌39%；涉資2.22億元，按月增1.32倍；SSD個案則有6宗，涉資420萬元，按月大跌七成及66%。

而12月份的DSD & AVD個案則有104宗，涉資3.31億元，按月跌33.7%及升62.9%。