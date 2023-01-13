恒地古洞北住宅地提新方案　開放式戶縮細至189呎、佔比降至1成

恒地（0012）在去年5月份就古洞北新發展區住宅地皮，申請略為放寬地積比率及建築物高度限制，擬建994伙住宅。不過發展商最新再就地皮遞交新方案，項目主要樓面面積、地積比率等發展參數維持一樣，但提供伙數為924伙，較去年5月份舊方案少70伙。至於項目最細的開放式戶，面積由201平方呎，進一步縮細至189平方呎。



伙數削70伙 開放式戶縮細至189呎

據最新方案，上述地皮大部分發展參數與去年5月份舊方案相同，如地積面積維持約56,512平方呎，地積比率維持6.5倍，住宅及非住宅樓面也同時維持在310,816及56,512平方呎。不過項目伙數由994伙降至924伙，而兩幢分層住宅的高度則由不多於34層，降至不多於33層。

另據項目最新圖則資料，1座及2座每層分別提供17伙及16伙。其中2座提供開放式戶、一房及兩房，當中面積最細的F室開放式戶，面積僅約189平方呎，較早前舊方案的201平方呎進一步縮細。至於1座的戶型則包括開放式戶、一房、兩房及三房，面積最大的單位為Q室三房戶，面積530平方呎。

開放式戶僅佔4伙 佔比由3成降至1成

值得留意，該兩幢分層住宅大廈，每層合共提供33伙，較早前方案36伙減少3伙。而且目前每層僅提供4伙開放式戶，較舊方案的14伙，大幅減約70%，即佔比由3成大幅縮減至1成。

翻查資料，恒地在2017年底以12.35億元，為上述項目完成補地價程序，每平方呎地價3,643元。該地盤鄰近其他住宅發展項目，如新地（0016）去年4月以逾86億元奪得的古洞首幅、第25區住宅地，以及會德豐去年7月以41.85億元奪得的古洞第24區住宅地。兩幅地皮每呎樓面地價約8,499元及約7,183元。恒地項目正正位於此兩幅地的中間。